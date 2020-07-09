戴耀廷：泛民初选不涉及主张将香港分离 不可能触犯国安法

参与2014年“雨伞运动”香港“占中三子”之一的港大法律系副教授戴耀廷称，泛民来临周末举行的初选并没有涉及要将香港或者中国其他任何部分从中国分离出去，或非法改变香港法律地位的任何主张，所以不可能触犯《香港国安法》。

戴耀廷今天（9日）在面簿就香港政制及内地事务局局长发表曾国卫指初选有可能违法的言论，做出上述回应。

香港立法会选举将在9月举行，泛民主派为此将在后天及周日（11日及12日）举行初选。据《东方日报》报道，戴耀廷早前牵头发起此次“35＋”公民投票行动，希望民主派在选举中夺得超过35个席位，取得立法会的完全控制权并主张否决《财政预算案》。

曾国卫昨天（8日）在接受香港《东方日报》的访问时说，不少市民及团体近日就民主派初选到选举管理委员会及选举事务处投诉，投诉内容包括有关活动怀疑涉及操控及干预选举；以及号召参选人当选后全面否决《财政预算案》，从而瘫痪政府，属于揽炒（玉石俱焚）的行为。

戴耀廷则认为，否决《财政预算案》是《基本法》赋予立法会的宪制权力，且《基本法》有详细条文规定了运用前后的安排，所以不可能是《香港国安法》说的“非法手段”。

戴耀廷也称，初选只是由参与的市民主动表达他们支持哪些参选团队代表民主派参与官方选举，没有任何人可以操纵得到那么多人去做决定的，所以不可能操控得到选举。