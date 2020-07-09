港媒：天主教教宗周日谈话未提香港课题

香港媒体报道，天主教教宗方济各上周日（5日）谈话时，内容应该包含香港课题，但教宗当天并没有提到。

香港《南华早报》声称，他们获得了不获准公开发布的教宗三钟经版本，并与梵蒂冈官方版本比较后发现，教宗当天未提及的涉港段落内容包括：“我向居住在那里的民众表示由衷的关注。在当前形势下，眼前的问题无疑非常棘手，并影响着那里每个人的生活。”

报道称，教宗原本会呼吁相关各方通过有前瞻性、智慧和真诚的对话处理问题，而这需要勇气、谦卑、非暴力行为，也要尊重所有相关人士的尊严和权利。

教宗也原本会说，他期望人们可以按照国际法律和法规规定，完全和真正地自由表达他们的社交生活，特别是与宗教有关的生活。

自《香港国安法》出炉后，西方不少国家表达关切或谴责，甚至通过限制令和暂停与香港的引渡条约，以表达对《香港国安法》的不满。

《南华早报》报道称，这是教宗选择避开谈及这一课题，而此举也引发争议，批评者指教宗屈服于北京的压力。不过，有专家认为，随着梵蒂冈就中梵协定尝试与中国重新磋商，教宗有计划地通过非正式管道表达他的关切，以避免被外界视为他在干涉中国内政。

梵蒂冈和北京在2018年签署历史性的主教任命临时协议，赋予梵蒂冈任命中国大陆主教的话语权，这项协议被视为双方建立外交关系的前奏。

中国外长王毅今年2月首次与梵蒂冈外长拉加格尔会晤，这是两国数十年来最高层级的官方接触，显示双边关系取得新突破。