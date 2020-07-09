中国6月居民消费价格同比上涨2.5%，环比下降0.1%。

据《新京报》报道，中国国家统计局网站7月9日发布数据，全国居民消费价格6月份格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨0.7%。上半年，全国居民消费价格比去年同期上涨3.8%。

全国居民消费价格6月份环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平；食品价格上涨0.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格持平，服务价格下降0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，6月份复工复产、复市复业继续推进，各地区落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。

另据路透社报道，分析师们认为，表现相对温和的物价对中国人民银行的政策影响有限，但考虑到未来疫情形势仍存较大的不确定性，货币政策应保持灵活适度的宽松节奏，适当预留政策空间，重点疏通货币政策的传导机制。

中原银行首席经济学家王军说：“CPI轻微反弹主要是受猪肉和蔬菜价格略有上涨影响，属于短期扰动，下半年预计CPI在猪肉价格涨幅快速回落和需求相对不足的压制下，将快速回落。”

他并指出，物价走势显示，2020年并无明显的通胀压力，需求不足或轻微通缩仍是经济运行的主要矛盾，政策继续保持适度的宽松仍属必要。

民生银行研究院区域经济研究中心副主任应习文进一步认为，当前通胀预期有所企稳，社会需求有所恢复，但未来疫情情况仍具备较大不确定性，应保持货币政策的宽松节奏，适当预留政策空间，重点疏通货币政策的传导机制。

在澳新银行中国市场经济学家邢兆鹏看来，通货膨胀和货币流通速度是同一枚硬币的两个方面。在过去的三个月中，中国公司将更多营收保存为流动资产，以未雨绸缪。有理由相信，实体经济中的货币流动速度将低于往年。

他说：“我们认为，鉴于这种冲击并非源于经济体系本身，货币宽松将抑制货币的流动，而不是加剧通货膨胀。”

由于6月CPI同比涨幅轻微反弹的主要因素属短期扰动，考虑到去年基数的大幅上升，下半年CPI逐步回落的大趋势是诸多市场人士的共识，疫情、季节性等因素将成为波动因素。

光大银行金融市场部分析师周茂华指出，从生猪供需缺口趋于改善、政策灵活调控、果蔬供应有保障及基数效应，下半年消费者物价同比温和回落的态势未改。