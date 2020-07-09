中国使馆：澳洲若干涉香港事务必将搬起石头砸自己的脚

中国驻澳大利亚大使馆批评澳洲今天（9日）出台的涉港举措，并呼吁澳洲停止干涉香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。

使馆在官网上发布新闻稿，指责澳洲所作所为“严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政”。

使馆发言人说：“香港国安法实施后，香港的法律体系将更加完备，社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，有利于香港长期繁荣稳定，有助于‘一国两制’行稳致远。广大香港市民、外国在港机构和人员依法享有的各项权益不受任何影响。”

发言人也指澳洲“成天把反对‘外国干涉’挂在嘴边，却在涉港问题上说三道四，充分暴露了其虚伪性和双重标准。”

澳大利亚今天（9日）宣布暂停与香港的引渡协议，并提醒澳洲民众重新考虑需不需要逗留在香港。

澳洲总理莫里森当天在简报会上就《香港国安法》表达关切，并说澳洲将为熟练香港民众提供五年签证，以及永久居留权的管道。

此举是西方国家针对《香港国安法》做出的最新回应，也有可能进一步加剧中澳两国的紧张关系。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及香港国安法课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国也多次针对澳洲采取行动，5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。北京之后也向原产于澳洲的进口大麦征收反补贴税和反倾销税，为期五年。

中国上个月发出赴澳洲旅游安全提醒与留学预警，指澳洲在疫情期间发生歧视华人和亚裔事件，提醒中国民众切勿赴澳旅游，或是谨慎选择赴澳或返澳学习。