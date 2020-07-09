何鸿燊今日公祭 各界名人到场送别

有“赌王”之称的港澳著名企业家何鸿燊5月26日以98岁高龄辞世，家属定于今日（9日）设灵公祭、明日大殓出殡。何鸿燊的治丧委员会由前特首董建华担任荣誉主任，前特首梁振英及澳门前特首何厚铧出任荣誉副主任。各界名人今日已到场送别赌王。

据香港01报道，各界名人今日抵达殡仪馆送别赌王，包括嘉华集团、银河娱乐集团主席吕志和、富豪赵世曾、迪生创建主席潘迪生、香港地铁前主席马时亨等；政界人士包括前立法会主席范徐丽泰、经民联立法会议员梁美芬等；学界人士包括前中大校长沈祖尧、现任中大校长段崇智等。

殡仪馆外的球场设有排队区，供前来公祭的人士排队。公祭前亦有市民前往香港殡仪馆外等候。

公祭向到场人士派发纪念册，封面是赌王身穿军礼服的照片，首页写上“永远怀念，何鸿燊博士”，附上其原全国政协常委、大紫荆勋贤及大莲花勋贤的名衔。纪念册内有来自港澳政商界名人撰文吊唁，其中包括中央统战部、中联办、港澳办人士以及香港特首林郑月娥和澳门行政长官贺一诚等。

何鸿燊热心公益，捐助港澳多家大学，多个受助机构包括香港最大慈善机构东华三院、香港保良局等均有撰文悼念。

灵堂横匾书有“笑语帷幄”四字，出自何鸿燊爱将、澳博副主席苏树辉之手；中央置有三位太太的心型玫瑰花圈。

根据周二（7日）公布的丧礼细节，何鸿燊的治丧委员会将由前特首董建华担任荣誉主任，前特首梁振英及澳门前特首何厚铧出任荣誉副主任；主任则由特首林郑月娥、澳门特首贺一诚、香港中联办主任骆惠宁、澳门中联办主任傅自应及澳门前特首崔世安出任。委员亦有政商界名人，包括长和系资深顾问李嘉诚、恒基地产创办人李兆基、新鸿基地产资深董事郭炳江、财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅等。

今日设灵公祭后，明日下午2时30分将会辞灵出殡。据悉，何鸿燊将葬于摩星岭昭远坟场，何东家族不少成员均安葬于该坟场，包括何东父母、儿子何世俭、何世礼、弟弟何福、何甘棠、赌王父亲何世光及母亲、女儿何超英等。据报道，昭远坟场风水极佳，常被误会是何东家族的私人墓地，但按地契规定，实为香港欧亚混血儿家族提供的安葬场所。