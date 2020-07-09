全球最佳护照榜出炉 香港护照排19名

全球居留权和公民身分顾问公司恒理（Henley & Partners）7日公布2020年全球最佳护照，护照免签、落地签证地区愈多，排名将会愈高。香港护照排19，目前获得170个优惠待遇。

据香港经济日报报道，根据恒理护照指数（Henley Passport Index），日本护照蝉联第一名，新加坡居第二名，德国和韩国并列第三名。香港护照则排在第19名。恒理在新闻稿中指出，排名并未考虑到临时的边境禁令，另外护照排名和护照持有者当前的旅行自由度并不一致。

美国护照虽然排在第七名，但如今美国公民享有的旅行自由度与与乌拉圭（第28名）和墨西哥（第25名）公民差不多，乌拉圭甚至还在欧盟开放名单内。

欧盟将于7月1日重开边境，上周公布首波开放名单，包括澳洲、加拿大、日本和南韩等国家，美国、巴西和俄罗斯因为防疫处理不当，被排除在外。

新加坡也因为没有列在欧盟开放名单，该国公民目前的旅行自由度远低于其他竞争对手。

值得注意是，英国国民海外护照（BNO）没有纳入恒理排名榜，但据资料，BNO目前获免签国家或地区维持在约185个，即多于香港护照的170国。

如果按恒理排名榜的标准，BNO可跻身第七名，与英国、美国和比利时等护照看齐，而高于香港护照的第19名。

恒理执行长凯林（Christian H. Kaelin）分析，欧盟近期的决定将产生深远的影响，从流动能力来看，全球出现了新的等级现象，防疫成功的国家拔得头筹，防控不力的国家则排名落后。