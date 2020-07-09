中国高考志愿填报渐成产业 42%企业成立不足一年

中国高考志愿填报业务逐渐形成一个细分产业，中国共有954家相关企业，其中42%的企业成立时间尚不足一年。

据《新京报》报道，中国高考志愿填报越来越受到考生和家长的重视，高考产业链不仅有考前培训，考后的高考志愿填报业务也逐渐形成一个细分产业。

据不完全统计，现有高考志愿填报市场渗透率不足10%，仍有90%的市场有待开发，相关市场仍处于一片蓝海。企查查数据，行业中成立时间在一年内的企业占多数，以390家的数量占比42%，而成立10年以上的企业仅有28家。

从地区分布来看，河北省以415家高居第一，内蒙古和山东紧随其后，分别为119家和63家。意外的是，北京、上海、广东等经济发达地区，以及“教育大省”江苏的数据均不高，北京仅有一家相关企业，上海有一家，广东有七家，江苏有九家。

目前，各品牌产品提供高考志愿填报咨询的形式多样，不少是基于互联网、大数据和人工智能等相关技术，并通过对高校的录取情况进行分析研究来提供服务，具体表现为一对一咨询、开发网站、APP等。

企查查节选了部分产品发展情况，分析发现不少高考志愿填报产品在2015年左右已获得相关融资，发展态势良好；其中，优志愿于今年5月20日获得千万级B轮融资，投资方为浙江创想文化产业基金和苏州惠柳山。