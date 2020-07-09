摩根大通：香港现行金融制度不变

投行摩根大通就中美局势发表报告认为，北京及香港将维持现行金融制度，联系汇率、自由经济、资金自由进出、货币自由兑换、商业法、金融监管及语言都将保持不变，并预期港元与美元挂钩的联系汇率制度不会改变，当局对维持这个制度的能力及意志仍然很强。

据路透社（9日）报道，由摩根大通中国首席经济学家朱海斌旗下的团队撰写的报告分析，美国至今宣布包括取消给予香港特殊待遇在内的回应，与市场预期相符，而市场主要关注美国会否采取措施损害香港国际金融中心的地位。

美国已经就《香港国安法》启动撤销香港特殊地位的程序，在上个月底停止对港出口国防设备，并对香港获取美国高科技产品设限。

美国国会也通过一项香港自治法案，以惩罚法案与推行香港国安法的中国官员有业务来往的银行，目前正等待总统特朗普签署。

报告认为，取消香港特殊贸易地位对经济的直接影响有限，因为香港贸易主要为转口，关税只适用于来源国。出口管制可能会影响香港长远技术升级的能力，但短期影响有限。

报告分析，如果美国有进一步行动，其针对对象可能是中国大陆而非香港，而美国针对香港金融市场的措施将可能最终损害自身。企业本身会衡量成本、时间及其他因素，且也会明白到要将业务转移至其他地方将是一个不可逆转的过程。

摩根大通指出，没有证据显示，自去年香港社会事件至中美就香港问题的争拗升温后，有资金流出香港的情况。

从经济角度看，报告认为，特别是在美国上市的大陆公司的金融风险正在上升的背景下，中国中央政府希望香港继续作为离岸国际金融中心的功能。