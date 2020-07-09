中国回应澳洲对港举措：不吃这一套

中国对澳大利亚今天（9日）出台的涉港举措表示强烈谴责，表明中国“不吃这一套”。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，指责澳洲有关言论和所宣布的举措，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。

赵立坚说，中国“保留进一步作出反应的权利，由此造成的一切后果将完全由澳方承担。”

赵立坚也提到，中国敦促澳方立即改弦更张，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中澳关系造成进一步损害。

中国也再次提醒赴澳留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习，也提醒在澳中国侨民和华人注意自身安全防范，并呼吁澳大利亚方面正视问题，采取切实措施维护和保障在澳中国公民的安全和权益。

外交部发言人赵立坚说，过去一段时间，澳大利亚国内针对华侨华人、中国留学生乃至亚裔的歧视现象层出不穷，其中一些人遭遇暴力袭击，身心健康甚至生命安全受到严重威胁。针对这些情况，中国政府前不久发布了赴澳留学预警和旅游安全提醒，这是真正负责任的做法。

中国上个月曾发出赴澳洲旅游安全提醒与留学预警，指澳洲在疫情期间发生歧视华人和亚裔事件，提醒中国民众切勿赴澳旅游，或是谨慎选择赴澳或返澳学习。

澳大利亚今天（9日）宣布暂停与香港的引渡协议，并提醒澳洲民众重新考虑需不需要逗留在香港。

澳洲总理莫里森当天在简报会上就《香港国安法》表达关切，并说澳洲将为熟练香港民众提供五年签证，以及永久居留权的管道。

此举是西方国家针对《香港国安法》做出的最新回应，也有可能进一步加剧中澳两国的紧张关系。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及香港国安法课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国也多次针对澳洲采取行动，5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。北京之后也向原产于澳洲的进口大麦征收反补贴税和反倾销税，为期五年。