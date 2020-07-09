中国外交部：中印已在加勒万河谷等边界地区采取措施脱离一线接触

中国今天（9日）宣布，中印两国边防部队已经在加勒万河谷等边界地区采取有效措施脱离一线接触，再次证明中印紧张的边界局势出现缓解迹象。

据中国央视报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。中印边境局势总体稳定，趋向缓和。”

赵立坚补充道，双方将继续通过军事和外交渠道保持对话沟通，包括举行新一轮军长级会谈和中印边境事务磋商和协调工作机制会议。

为了缓解边境局势，中印两国在6月举行三次军长级会谈。两国军队6月15日发生边境冲突，导致20名印度士兵死亡之，但这并没有阻断中印协商的进程。

据彭博社报道，一位不愿具名的印度政府官员说，在双方举行最新一次军长级会谈后，解放军被发现在边境地区拆除帐篷和建筑物。

中国外长王毅本月5日同印度国家安全顾问多瓦尔通电话，就缓和两国边界事态达成积极共识。

中国外交部在官网上提到，双方欢迎近期两国军事和外交会晤取得的进展，同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

王毅也强调，前不久中印边界西段发生加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚，中国将继续有力捍卫自身领土主权，维护边境地区和平安宁。