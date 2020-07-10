英国电信和沃达丰需五年才能完全替换华为产品

英国电信（BT Group）和沃达丰集团（Vodafone Group）告诉英国议员，如果政府决定制定严格的规则，禁止华为产品在5G网络中使用，他们至少需要五年时间才能在不影响服务的情况下完全换掉华为的设备。不过有业内人士认为，这两家公司对替换成本夸大其词。

据彭博社报道，沃达丰英国网络部门负责人多娜（Andrea Dona）周四（9日）对议会科学及技术委员会表示，沃达丰可能要花费几十亿才能替换掉全国各地数以千计的华为基站和天线。多娜补充说，在不中断服务的情况下，替换华为至少需要五年时间。

英国电信的首席技术和信息官沃森（Howard Watson）表示赞同，并说“理想情况下也需要七年时间”，因为需考虑封闭街道和派遣工程师到现场等实际操作限制。

沃森说：“从逻辑上讲，三年内清零不可能。”他指的是保守党一些议员设定的时限。 “这意味着全国4G和2G以及5G客户会面临服务中断。”

这两位高管表示，英国电信的4G网络中约有三分之二是华为，其余为诺基亚（Nokia），沃达丰的4G网络中约有三分之一为华为，其余是爱立信。

沃森也证实，英国电信目前的5G网络中，华为占了主要部分。

行业咨询顾问斯特兰德（John Strand）估计，整个欧洲更换华为的成本为35亿欧元（55亿新元），丹麦最大的电信运营商TDC的运营商就已设法替换了华为，而且没有产生惩罚性成本。

斯特兰德说：“沃达丰和英国电信对于挑战完全是夸大其词”，这两家公司已经打算更换许多华为设备。