美联航和美国航空延长香港航班停飞时间 因应香港新检测要求

美联航延长往返香港航班的停飞时间，因该亚洲金融中心调整了抵港机组人员的冠病检测协议，而美国航空也取消了恢复美国达拉斯（Dallas）/沃思堡（Fort Worth）至香港航班的计划。

据彭博社报道，香港本周更新冠病预防和控制措施，要求自周三（8日）起所有抵达香港机场的机组人员均需在附近的政府机构提供深喉唾液样本。

美联航在声明中提及原定周三从旧金山起飞的航班时说明：“UA877航班取消是由于近期的HKG检测协议调整，美联航暂停往返HKG的西行及其相应的回程航班直至7月10日。”HKG是香港的机场代码。该航空公司表示：“我们目前正在评估这将如何影响未来运营。”

据美国航空网站，原定周四从达拉斯/沃思堡起飞的美航125航班也被取消了。

美国航空飞行员工会Allied Pilots Association（APA）的副主席奥罗克（Patrick O’Rourke）表示，美国航空将香港航班停飞时间延长至8月5日，因该航空公司在“与有关当局合作以解决对强制检测的担忧”。该工会担忧在香港接受了检测而结果为阳性的人将被尽快送往医院，而拒绝接受检测的人将被处以罚款和监禁。

奥罗克在一份声明中说：“在了解了这些新的检测要求后，APA立即与管理层联系，讨论该情况，对新的检测要求提出担忧”。