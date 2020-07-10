欲拉开和中国距离 字节跳动考虑更改TikTok公司结构

字节跳动表示正在评估抖音海外版TikTok的公司结构变化，因美国对其中资背景愈发担忧。

据彭博社报道，知情人士透露，高管正在讨论的选项包括，为TikTok新设管理委员会，以及在中国以外为其建立一个独立的总部。

短视频和音乐应用程序TikTok目前没有与字节跳动分开的总部。后者在中国成立，并在开曼群岛注册。不愿公开身份的知情人士说，TikTok正在为全球基地考虑多个地点。目前该公司五个最大的办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。

TikTok在一份声明中说：“我们将以符合用户、员工、艺术家、创作者、合作伙伴及政策制定者最大利益的方式前行。”

Tiktok是美国下载量最大的应用程序之一，在青少年中非常受欢迎。

美国总统特朗普周二（7日）表示，正在考虑禁止短视频应用TikTok在美运营，以此作为对中国应对冠病疫情的做法实施报复的一种手段。美国还担心这家中国公司可能审查政治上敏感的内容，并对其如何存储个人数据提出了质疑。

美国国务卿蓬佩奥曾表示，建议美国人不要下载该应用，除非他们希望自己的私人信息“落入中共之手”。

作为支持用户数据保护的一种公开表态，TikTok周一宣布将在未来几天内从香港的移动应用商店中移除其应用程序。