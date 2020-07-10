中国A股市值增逾万亿 散户显露出亢奋情绪

在上一次大牛市行情结束五年后，中国的散户投资者群体又开始显露出亢奋的情绪。

据彭博社9日报道，中国股市成交额冲上万亿大关，融资余额以2015年以来最快的速度增加，火热的行情甚至令部分手机交易软件都出现了短暂卡顿。仅过去八天，中国股市的市值就增加了超过1万亿美元（1.39万亿新元），增幅远超全球其他任何一个市场。

彭博社认为，虽然也可以把它简单地看作是今年美股那样的Robinhood大涨(Robinhood rally)，但中国股市初露端倪的狂热可能会在许多方面产生更大影响。与大多数主要市场不同，中国的散户投资者在本地股票交易中占据大头，情绪容易出现极端波动，并可能对经济和货币政策造成连锁反应。

目前，提示市场过热的指标仍然远远低于2007年和2015年股市泡沫高峰时的水平。但风险在于，近日来被官媒发声“催化”出的这波如虹涨势最终有可能崩溃。

当前走势与2014年融涨开始阶段有着关键差异，其中包括较低的股票估值入市点。而且虽然有更多交易员加杠杆，但股市的杠杆率只有五年前峰值时的50％左右。一些投资者表示，过去的经验教训让他们在今年更加谨慎。

监管机构正在密切关注。中国证监会周三曝光了数百家非法配资平台，其中部分的配资杠杆据称高达10倍。周四股市延续涨势，沪深300指数收盘涨1.4%。

摩根士丹利分析师本周将沪深300指数目标位上调29％，接近2015年泡沫峰值时的水平，理由包括“散户开户数增加”。新股国盾量子周四暴涨924%，成为科创板首日涨幅最大的股票，也从一个侧面反映出股市的火爆。

中国官方媒体2014年曾以鼓励性言论帮助人们恢复对沉闷股市的兴趣。结果是债务引发的投机泡沫在五年前破灭，抹去了5万亿美元的市值。后果导致监管部门对投机和内幕交易展开打击行动。在上一次大牛市行情结束五年后，中国的散户投资者群体又开始显露出亢奋的情绪。

一名在科技初创公司工作的散户Min Hang说：“我肯定亏不了。现在，我感觉自己是无敌的。”36岁的Min Hang周二在北京开设了人生中第一个股票账户。不过也有人持较为谨慎的态度，表示不会使用杠杆，也有人认为监管机构会控制形势,\，2015年的一幕不会重演。

45岁的企业家Roger Lin说：“监管机构会控制形势，以维持慢牛...我相信我能够在市场下跌之前撤出来，只要你不太贪心就可以做到。”