美国逮捕一位华裔教授 指其帮助中国从事科研

美国司法部7月9日宣布，俄亥俄州立大学一名华裔教授被控利用美国的研究资金帮助中国从事科研，当日出庭受审，法官拒绝保释。

据美国之音报道，俄亥俄州立大学风湿病学教授和研究学者郑宋国（Song Guo Zheng）被指有意隐瞒与中国一所大学的合作关系，隐瞒从中国政府那里拿到的研究经费，并利用美国国家卫生院（NIH）大约410万美元（571.16万新元）的研究经费帮助中国从事风湿病和免疫学领域的研究。

美国司法部指出，郑宋国2013年参加了中国政府的“千人计划”，以后就利用在美国的研究去为中国服务。郑被控没有向美方的雇主和国家卫生院报告自己存在的利益冲突和他对外国的承诺。

美国司法部从指控，郑宋国的行为被美方觉察后试图逃跑。他今年5月22日搭乘一架包机飞抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），准备搭乘另一架包机飞回中国。他在机场被捕时，随身带有三件大的行李、一个小手提箱、一个装有两台手提电脑的手提箱、三部手机、几个USB硬盘、几块银锭、几本家人使用的过期的中国护照和中国的地契等物。

司法部说，郑宋国5月23日被控一项涉及联邦研究经费的欺诈罪和一项虚假陈述罪，前者最高可被判处十年监禁，后者最高可被判处五年监禁。郑宋国今天（9日）在法院过堂，法官认为郑存在潜逃的风险，拒绝郑交保释放的要求。