据悉意大利电信在5G核心设备招标中排除华为

知情人士周四（9日）透露，意大利电信（TIM）已在其准备在意大利和巴西建设的核心5G网络设备招标中将中国华为排除在外。

据路透社报道，其中一位消息人士说，受邀参与招标的供应商名单中包括思科（Cisco Systems）、爱立信（Ericsson）、诺基亚（Nokia）、Mavenir以及最近被微软（Microsoft）收购的Affirmed Networks。

华为在意大利和巴西的代表拒绝置评。此前有报导，因为担心华为可能会为中国监视西方关键电信基础设施开后门，意大利正考虑是否将华为排除在其5G网络建设计划之外。

华为周四为其作为一家私营基础设施企业的历史进行辩护，该公司在一份声明中表示:“我们坚信，意大利数字化的安全和发展应该基于以事实为基础的态度，而不是毫无根据的指控。”

华为并未参与TIM在意大利的现有核心网络建设，但此次被排除在外可能标志着TIM在巴西的业务轨迹发生变化，华为此前为TIM的巴西子公司TIM Participacos(TIMP3.SA)的核心网络提供了4G设备。核心网络负责处理敏感数据。

华为已经成功地与包括TIM Participacos的子公司TIM Brasil在内的巴西所有主要电信商进行了5G测试，正在帮助它们在5G频谱拍卖前实现基础设施的现代化。

一位了解Tim Participacos计划的人士透露，一旦政府完成新频谱的拍卖，巴西可能会进行另一次购买5G设备的招标，可能会在明年进行。这位消息人士并补充称:“当巴西进行购买5G设备的招标时，TIM Brasil将把供应商保证给予意大利的5G设备价格作为参考，如果超出这个价格，TIM Brasil将不会购买。”不过如果巴西总统博尔索纳罗的政府允许，华为仍可以参加第二轮招标。

华为网络安全与解决方案主管莫塔（Marcelo Motta）本周警告，如果巴西屈服于美国压力而压制华为，那么巴西部署5G电信网络可能延迟数年且面临更高的成本。