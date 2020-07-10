报告：中国房地产金融政策不会放松 调控仍要以稳房价为主

中国宏观经济论坛（CMF）最新报告分析，在当前宽松货币政策下，资产价格仍处于较高的状态，继续上涨所带来的风险很大，房地产市场调控是坚定的，楼市调控特别是房地产金融政策调控是不会放松的。

据路透社报道，中国宏观经济论坛主要成员、住建部政策研究中心原主任秦虹周四（9日）在论坛上发布该报告，建议仍然要以稳房价为目标，因城施策，把握好房地产开发节奏；以控制风险为底线，储备各类相机决策的政策措施。

报告指出，“正是因为房地产对货币政策的高度敏感，所以在当前宽松货币政策下，房地产市场调控是坚定的，为防止投机炒房仍坚持了比较明确的金融抑制政策，严查资金违规流入房地产。”

报告称，无论是房价收入比、租售比还是房贷收入比等，都显示当前资产价格仍处于较高的状态，继续上涨所带来的风险很大。从中国指数研究院今年5月对置业类型的受访者的调查可以看出，在宽松货币政策下，5月投资避险性需求比前几个月开始有所上升。土地价格还有一些豪宅的价格上涨都与此有关。

该报告建议，鉴于当前房地产市场超级分化的现实，要继续做好因城施策，把握好房地产开发的节奏，坚持“房住不炒”、金融政策底线、人地挂钩供地策略、完善租赁和保障、城市负主体责任、实现“三稳”等已有政策不变。

报告还建议，以都市圈为范围，统筹房地产发展与调控。有条件的地方，应该以都市圈为范围，统筹房地产市场调控、规划住房用地供给、推动公共服务同城化，形成人、地、房、产有序分布，缓解在核心城区租购住房的压力，化解房地产错配风险；以城市更新为抓手，引导房地产行业的转型升级。因为随着现在城镇化率的提高和房地产供给的总量达到了瓶颈，城市更新释放城市内的低效空间的发展余地非常大。城市更新就是从过去的“土地红利”转向未来的“效率红利”，引导房地产行业的转型升级。

报告还认为，要以控制风险为底线，储备各类相机决策的政策措施。房地产市场风险一旦爆发影响面非常大，控制风险仍然是房地产政策的底线，应该研究储备应对各类风险的政策措施。还要以量、价、金融等指标为核心，进行系统性市场监测。应大量运用信息化技术，提高对房地产市场的监测和管理水平，并通过监测指标的公开化，以信息引导房地产行业健康自律发展。

报告指出，中国房地产市场在疫情之后总量上恢复势头良好，但是仍然反映出很多结构性问题。例如，当前房地产市场销售面积与销售额增速基本同步，但之前两者相差六至10个百分点，反映出当前总量的恢复主要依靠打折促销、购房补贴以及核心地段、核心城市的一二手房价倒挂，通过降价推动了销量的增长。所以总量很好，但背后的结构性深层次的问题也非常突出。

不同城市的房地产市场表现也存在着明显的分化，不光城市之间，城市内部也存在明显分化，住宅地产与商业地产、不同地段的房产需求量、不同房企的库存都存在超级分化。房地产市场的超级分化使调控和应对风险的难度也更大。

中国楼市正在消化冠病疫情带来的冲击，加速回暖，但复苏受制于经济大势、房地产政策定位等，难以实现强劲反弹，参与路透最新一项调查的分析人士预计，今年房价涨幅可能继续下探并刷新近五年低位，同时全年房地产成交亦将从去年高位滑落，投资增速或仅为去年的一半。