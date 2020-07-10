【图集】何鸿燊出殡 董建华和林郑等扶灵

具有“赌王”之称的港澳企业家何鸿燊今日（10日）大殓出殡，扶灵人士包括香港前特首董建华和现任特首林郑月娥等政商界高官名人。

据香港经济日报报道，扶灵人士名单包括董建华、澳门前特首何厚铧、林郑月娥、中联办副主任谭铁牛、澳门经济财政司司长李伟农、老牌华资银行东亚银行前行政总裁李国宝、香港合和实业有限公司主席胡应湘及香港交易所前主席李业广等政商界高官名人。

香港特首林郑月娥7月10日出现在何鸿燊的葬礼上。（法新社）

中联办主任骆惠宁10日抵达何鸿燊的葬礼。（法新社）

仪式过后，何鸿燊灵柩将暂放香港殡仪馆内，择日移送东华义庄，再择吉日下葬于摩星岭的昭远坟场。

来宾们于7月10日到达何鸿燊的葬礼。（法新社）

何鸿燊前日在香港殡仪馆设灵，昨日开放给公众悼念，多名政商界人士均有到场吊唁，包括前香港特首曾荫权及夫人鲍笑薇、前澳门特首何厚铧等，现届香港政府官员中亦有运输及房屋局长陈帆、食物及卫生局长陈肇始等到场。

前澳门特首何厚铧昨日（9日）到殡仪馆悼念赌王。（路透社）

霍英东集团副总裁霍启刚（右一）和妻子郭晶晶（右二）9日到殡仪馆悼念何鸿燊。（路透社）