美国审计监管部门高官：确保上市中企审计质量的前景黯淡

美国证券交易委员会（SEC）会计监管部门一位官员周四（9日）表示，其认为中国信息公布和防止会计欺诈的监管工作“没有前景”。当前美国政府正在考虑如何防范这种可能的投资者风险。

据路透社报道，这是美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席邓克（William Duhnke）的最新表态，他受到来自白宫和国会议员的压力，要求他降低中国企业给美国投资者带来的可预见的风险。

邓克在SEC与其他美国监管机构的相关会议上说：“我一直积极与（四大会计师事务所）保持沟通，讨论如何在无法获取相关资料的情况下，确保员工对在美上市中资企业的审计质量。”

他说：“我们必须信任和查验，但我们无法在中国进行查验，目前没有这种可能。”

SEC与中国政府就在美上市的中国企业的审计检查问题陷入了长达10年的抗争。SEC表示，其会计部门仍无法获得关键记录。

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案（Sarbanes-Oxley Act）成立的、受SEC监管的公开公司会计监督委员会（PCAOB），负责监督在中企账簿上签字的会计事务所。自2011年以来，SEC在中企审计质量方面的问题不断恶化，当时有许多家在美国上市的中国公司被指控存在会计违规。

中国当局长期以来一直不允许审计文件出境，这令美国监管机构难以检查中企的审计质量。但如果美国总统特朗普签署参议院通过的一项法案，那么在美国上市的外国公司将需要公开政府控制的程度。它还要求中企遵守美国对审计文件的监督要求，否则可能面临退市。

过去五年，中企在全球IPO筹资中约占三分之一，约合2,790亿美元。其中一半左右是在中国境外筹得，主要是通过在纽约和香港上市。

科罗拉多公共雇员退休协会（Public Employees' Retirement Association of Colorado ）投资长麦克加里蒂（Amy McGarrity）表示，投资者应该获得“充足的”信息公开，但担心限制中企上市可能损害美国资本市场，并迫使投资者转向私募市场。