中国6月民航客运量同比降幅收窄 航空业亏损逐月减少

中国民航局周五（10日）公布数据，中国民航业6月完成旅客运输量同比下降42.4%，降幅较上月收窄，上半年运输量为去年同期的45.8%；二季度行业整体亏损342.5亿元（人民币，下同，68.15亿新元），较一季度减亏38.5亿元。

据路透社报道，中国民航局航安办副主任吴世杰在例行发布会上介绍，6月全行业共完成旅客运输量3073.9万人次，同比增速较2月提高42.1个百分点，中国国内、国际航线分别恢复至去年同期的64.7%和2.3%。

他介绍，上半年，民航全行业共完成旅客运输量1.5亿人次，为去年同期的45.8%。其中，国内、国际航线分别完成1.4亿人次和851.9万人次，分别为去年同期的48.6%和23.5%。

民航局运输司副司长靳军号在同一场合说：“随着国内疫情防控取得阶段性重要成果，全国复工复产复商复市稳步推进，航空市场需求逐渐恢复，企业效益形势持续向好，民航行业亏损逐月减少。”

他指出，6月份亏损76.2亿元，较2月份减亏170亿元，较5月份减亏38亿元。整体来看，二季度行业整体亏损342.5亿元，较一季度减亏38.5亿元。

据其介绍，为促进行业稳定发展，民航局积极与相关部门沟通协调，在前期出台的16项扶持政策基础上，在财政支持、行业政策、货运政策等方面，又出台八项扶持政策，为企业纾困。一揽子“16+8”项政策，给航空公司年减负约100亿元。

下一步，民航局将加大宏观政策扶持力度，激发市场主体自身活力；进一步落实支持政策，确保资金尽早到位，积极争取国家层面新的支持政策；进一步放开具备竞争条件的国内航线运价；以安全为导向，适当放松航空公司分公司设立门槛等。