消息：中国国有银行正调整应急计划以防美国制裁

来自五家中国国有金融机构的消息人士透露，中国的国有银行正在修改应急计划，以防美国通过立法，制裁为实施香港国安法的官员提供服务的银行。

据路透社报道， 两位消息人士说，在中国银行和中国工商银行的最坏情境预测下，银行正在考虑美元来源被切断或无法进行美元清算的可能性。

美元是用于国际支付和央行储备的主要全球货币。

其中一位消息人士说：“我们抱最好的希望，但做最坏的打算。你永远不知道事态会如何发展。”

美国参众两院已通过一项法案，制裁破坏香港自治的中国官员和其他人员，以及与之有业务往来的银行。该法案已递交白宫，待美国总统特朗普签署。

香港世强律师事务所专门研究制裁和反洗钱的律师唐宁凯(Nick Turner)认为，“这项法案中的一些制裁举措，可以解读为阻止一家银行通过美国的机构进行一些美元交易清算，但与其他国会制裁法案不同的是，该法案没有具体的条款授权这样做。”他说，这项法律是否会以这种方式执行还有待观察。

第三位消息人士透露，在中国农业银行正在考虑的较温和情境预测下，银行将需要设法解决被美国列入黑名单的客户的问题，特别是那些可能面临突然失去流动性的客户。

由于计划的保密性，几位消息人士都拒绝透露姓名。中行、工行和农行均未立即回复路透的置评请求。

消息人士还透露，修改应急计划是银行自发进行的。中国银行的最坏情境预测还设想，如果客户担心其美元储备耗尽，中国银行香港分行可能会出现挤兑。中行还在研究伊朗银行的经验。自1979年伊斯兰革命以来，伊朗的银行不时受到美国制裁的打击。

截至2019年底，国际业务规模最大的中国银行的美元敞口位列四大国有银行之首，约为4330亿美元（6038.7亿新元）。

消息人士还说，包括工商银行旗下的工银租赁和中船租赁(CSIC Leasing)在内的至少三家国有租赁公司也在制定应急计划。租赁公司经常严重依赖美元借款来为购买飞机、机械和设备提供资金。