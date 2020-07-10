蔡英文大选政治献金透支113万 韩国瑜结余142万

台湾监察院10日公布台湾2020年大选政治献金结算统计，民进党正副领导人候选人蔡英文和赖清德透支2413万余元（新台币，下同,113.85万新元），国民党候选人韩国瑜和张善政结余3019万余元。

据香港中通社报道，台湾监察院公布资料显示，蔡英文和赖清德政治献金收入共5亿6476万1629元，其中大宗收入包括个人捐赠3亿3814万8598元、营利事业捐赠1亿6056万9287元等；政治献金支出共5亿8889万6866元，其中大宗支出包括宣传3亿2586万1233元、集会1亿179万6817元、人事费用6791万3244元等。

收支相抵，蔡英文和赖清德二人总计透支2413万5237元。

韩国瑜和张善政的政治献金收入4亿5631万823元，包括个人捐赠收入3亿7112万9494元、营利事业捐赠收入4526万3389元等；政治献金支出4亿2617万6206元，包括宣传3亿8128万6374元、集会支出2351万1551元等。韩国瑜和张善政二人另还有金钱以外的财产6万1000元，政治献金结余3019万5617元。

亲民党候选人宋楚瑜和余湘政治献金收入3183万4074元，支出6187万6751元，透支3004万2677元。