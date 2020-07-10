阿里巴巴冀五年内在平台实现10万亿人民币消费规模

中国电子商务巨头阿里巴巴周五（10日）发布的2020财年报告表示，希望在未来五年内完成在阿里平台上实现10万亿元人民币（1.99万亿新元）的消费规模，并全面走向全球化的目标。

据路透社报道，阿里巴巴主席兼首席执行官张勇在致股东的信中提到，尽管受到冠病疫情挑战，但在刚结束的财政年度中，公司依然完成了五年前既定的战略目标，实现了本财年1万亿美元（1.39万亿新元）的交易总额。相对于如今超6万亿美元的中国社会商品零售总额，1万亿美元是个重要的里程碑。

他说：“我们的下一个目标，是服务中国10亿消费者，在阿里平台上实现10万亿元人民币的消费规模，并基于此全面走向全球化，我们希望在未来五年内尽早完成这一目标。”

张勇表示，在更长时间内，希望到2036年阿里巴巴能够服务全球20亿消费者，创造1亿个就业机会，帮助超过1000万中小企业盈利。面向未来实现这些战略目标，公司将继续坚持“全球化、内需、云计算大数据”三大战略。

他介绍：“全球化是我们的长期之战，内需是我们的基石之战，云计算大数据是我们的未来之战。”

投行Needham稍早给予阿里巴巴美国美国存托凭证（ADR）“买入”初始评级，目标价275美元。公司美国上市股份周四收报261.58美元，香港上市股份周五午盘初段报256.2港元（46.11新元）。

该公司香港股票去年11月上市，发售价为每股176港元。每股ADR相当于八股香港股票。