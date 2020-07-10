刘钊出任中国公安部副部长

中国国务院10日宣布人事任命，丛亮被任命为中国国家发展和改革委员会副主任，刘钊被任命为中国公安部副部长。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，丛亮此前为中国国家发改委秘书长、党组成员。他是一位“70后”，出生于1971年12月，山东文登人，本硕博先后毕业于清华大学机械工程系、中央财经大学经济信息管理系、中国社科院研究生院世界经济与政治系。

丛亮1997年进入国家发改委的前身国家计委，在国民经济综合司工作。此后，他在该司任职超过20年，历任总量处副处长、处长，综合处处长，副司长，2016年8月升任司长。

丛亮2018年6月接替李朴民，出任国家发改委秘书长。2019年2月，他出任国家发展改革委党组成员。

刘钊此前为公安部党委委员、政治部主任。他出生于1963年12月，陕西扶风人，西北政法学院法律专业毕业，副总警监警衔。刘钊长期在公安部交通管理局工作，历任秩序管理处副处长，公路巡警指导处处长，车辆管理处处长，总工程师，副局长，局长。

刘钊2018年8月晋升公安部党委委员、政治部主任。

今年6月以来，中国公安部已有三位领导离任，分别是：孟庆丰不再担任公安部副部长、刘跃进不再担任公安部反恐专员（副部长级）、聂福如不再担任公安部部长助理。

中国国务院还任命刘烈宏为工业和信息化部副部长；任命常正国为退役军人事务部副部长；任命袁野为国务院国有资产监督管理委员会副主任；任命刘丽坚为国家税务总局副局长；任命王春英为国家外汇管理局副局长；任命王京涛为国家保密局副局长。

其他几位此次履新的干部中，刘烈宏原为国家网信办副主任，常正国原为甘肃省副省长，袁野原为审计署副审计长，刘丽坚原为国家税务总局总经济师，王春英原为国家外汇管理局总经济师、国际收支司司长。