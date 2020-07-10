胡润研究院：阿里巴巴为中国最值钱电商

胡润研究院10日发布的《2020胡润中国10强电商》显示，天猫淘宝母公司阿里巴巴以4万1090亿元（人民币，下同，8175.63亿新元）的价值成为中国最值钱电商，紧随其后的是美团点评和京东。

据中新社报道，榜单显示，天猫淘宝母公司阿里巴巴以41090亿元的价值成为中国最值钱电商，美团点评以9190亿元的价值排名第二，京东7490亿元的价值紧随其后，拼多多和滴滴出行分别以7280亿元和3600亿元的价值排名第四和第五位。携程、唯品会、苏宁易购、车好多和每日优鲜分列第六至第十位。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“电商增长是最近的一个大趋势，首先是新冠肺炎疫情加快了电商的接受度，世界最大电商亚马逊增长了40%，中国的拼多多和京东增长了1.5倍和1倍。我非常意外，淘宝和京东之后还能有一个成立才五年的拼多多能跻身前列，创造出如此高的价值。”

胡润分析称，电商颠覆了传统零售业，阿里巴巴国内零售总成交额6.6万亿元，京东和拼多多分别为2万亿元和1万亿元，这三家企业合计占中国线上零售额的90%，占去年中国社会消费品零售总额的22%。

服务类电商增长也非常强劲，美团点评去年交易用户数目比上一年增长12%，但餐饮外卖交易笔数增长了37%，这表明更多的人开始通过电商平台获取服务，也更加依赖电商平台服务。

此外，榜单显示，北京集中了十强电商中的五家；上海有两家；杭州、广州和南京各一家。在全球五大上市电商中，亚马逊以9万7400亿元成为世界最大电商，其余四家均来自中国，分别是阿里巴巴、美团点评、京东、拼多多。

《2020胡润中国10强电商》由胡润研究院首次发布，该榜单按照企业市值或估值进行排名，上市公司市值按照2020年6月30日的收盘价计算，非上市公司估值参考已公开的、最新一轮融资估值。电商，全称电子商务，报告中的“电商”只包括主营业务为在线销售商品或提供服务的电商企业。