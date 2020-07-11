中汽协：中国6月汽车产销量刷新6月产销量历史新高

中国汽车工业协会今日（10日）发布最新产销数据显示，中国汽车产销6月分别达到232.5万辆和230.0万辆，同比分别增长4.8%和11.6%。本月汽车产销量均刷新了历年6月份产销量历史新高。

据澎湃新闻报道，中国汽车工业协会的数据显示，中国汽车产销6月分别达到232.5万辆和230.0万辆，环比分别增长6.3%和22.5%，同比分别增长4.8%和11.6%。本月汽车产销量均刷新了历年6月份产销量历史新高。

上半年，中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，产销量同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。

中汽协分析认为，中国6月的经济运行总体复苏态势持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场继续改善，重大基建项囯加快开工。伴随各地促进汽车消費攻策的持续带动，市场表现总体好于预期。汽车产销延续了回暖势头，保持了较好的发展态势。

从产销量同比看，当月汽车产销继续呈现两位数增长。乘用车保持正增长，SUV、交叉型乘用车继续快速增长；商用车在货车的拉动下，继续呈现大幅增长，销量又一次刷新历史记录，货车中四类车型继续保持快速增长，其中轻型货车销量创下历史新高。

对于汽车行业未来发展态势研判，中汽协认为，如果中国国内及海外疫情得到有效控制，乐观估计今年全年汽车销量同比下降10%；如果海外疫情继续蔓延，今年全年汽车销量同比下降20%。

中汽协分析，从行业发展态势看，国际疫情的不确定性依然存在，海外市场需求还未恢复，出口依赖型企业仍没有摆脱困境，这将影响一部分消費需求；同时，在各地促进消费政策陆续到期以后，市场需求可能也会因透支而有所下降。因此行业企业还应重点关注国内市场的变化，及时调整好生产、销售节奏。