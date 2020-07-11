港警搜香港民研办公室 称涉及警员资料外泄

香港民主派立法会初选前夕，警方昨天（10日）以怀疑黑客入侵、泄露资料为由，持搜查令搜查香港民意研究所总部，暂未拘捕任何人。

综合香港明报及香港01报道，近日有网民自称已入侵香港民意研究所的电脑，并发现系统仍保留其前身、港大民意研究计划的部分研究对象资料，其中包括上万警务人员的资料。警方昨天带搜查令到香港民研的办公室蒐证。

警方发言人称，近日接获市民报案，怀疑有市民包括警务人员的资料外泄，可能涉及相关机构的电脑系统被不法之徒入侵。警方网络安全及科技罪案调查科人员当天下午到相关机构位于黄竹坑业兴街一办公室进行搜查，行动中警方未作出任何拘捕。

将于今明两天举行的民主派初选，由香港民研香港民意研究计划协助具体执行，负责协调民主派初选的港大法律学院副教授戴耀廷回应时称，初选不受影响。

香港民意研究所主席及行政总裁钟庭耀强调一连两天的初选投票不受影响，投票光明磊落，会以“打不还手，骂不还口”的态度和平面对。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华昨天深夜返回办公室了解，并称早前知悉怀疑资料外泄事件时，已请资讯科技顾问检视过，发现电脑系统没有被入侵迹象，外泄资料也不在电脑系统内，强调有关资料在研究后6个月内已销毁。他认为，可能有人从其他途径获得有关资料，并在此敏感时刻发布，不揣测是否有人打压民主派初选。