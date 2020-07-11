英国据悉将于7月14日决定华为在该国5G网络的命运

英国首相约翰逊的最高级安全官员将于周二（14日）开会决定华为在该国5G网络的未来。

据彭博社报道，知情人士透露，英国国家安全委员会（National Security Council）将评估一份报告。该报告说，美国新采取的制裁措施意味着华为将不得不使用不受信任的技术，从而无法控制安全风险。

国家安全委员会将在一个密闭房间以高度机密状态召开会议。安保措施极其严格，参加会议的内阁大臣只能在开会几小时前事先阅览这些文件。文化大臣道登（Oliver Dowden）已承诺向议会通报最后决定，他可能在国家安全委员会7月14日会议结束后立即在下议院发表声明。约翰逊办公室的发言人不予置评。

若英国打击华为，将进一步加剧中英两国因香港新国安法和疫情应对问题而已经陷入紧张的关系。

即便中国威胁约翰逊将面临后果，英国政府仍在计划加速淘汰华为5G设备。官员们已经开始草拟计划，最快从今年开始逐步淘汰华为的5G设备。

如果国家安全委员会确认这一行动方针，将标志着约翰逊政府态度上的转变。此前尽管美国总统特朗普施压要求封禁华为，但约翰逊政府还是在1月批准在5G网络中使用华为设备。

华为副总裁张建岗(Victor Zhang)在最近一次记者电话会上说，英国不该仓促下决定，并称美国的制裁毫不公正。

他说：“要充分理解美国政府的限制措施得花数月时间，事实是评估这些制裁的长期影响为时过早。这意味着就我们向英国提供下一代网络连接能力做出判断还为时过早。”