美国再次驳斥中国将冠病与食物起来联系的做法

中国海关从冻南美白虾的外包装样本中检出病毒后，美国官员反驳强调，没有证据表明冠病和食物两者间存在联系。

据彭博社报道，美国食品和药物监督管理局(FDA)就冻南美白虾的外包装样本中检出病毒一事发表了新的声明。

美国食品和药物监督管理局发言人卡塞尔（Peter Cassell）在电子邮件中说：“没有证据表明属于呼吸道病毒的冠病病毒可以通过食品或食品包装传播。”

上个月，北京新发地市场的三文鱼砧板上检出冠病病毒，引发民众对三文鱼的抵制，超市纷纷下架三文鱼产品。中国还开始对港口进口的冷冻食品进行大规模检测，停止进口有工人感染冠病病毒的国外肉类工厂的商品。

在最新举措中，中国停止了对与被检出病毒的虾样品有关的三家厄瓜多尔工厂的产品进口。

彭博社在报道中评论，这一公告使全球肉类，家禽和海鲜贸易的不确定性上升到一个新的水平，进一步的运输或销售可能会受到干扰。

荷兰合作银行海鲜市场副总监尼科利克（Gorjan Nikolik）认为，证据表明这种病毒极不可能通过食物传播。他说：“这是典型的食物恐慌。我希望它是短暂的。”

中国官员们也同意全球专家的意见，即进口食品传播这种病毒的风险较低。这导致海外对中国为何继续测试和停止进口感到困惑。