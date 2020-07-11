腾讯理财通报告：疫后近六成中国受访者收入下降

中国互联网巨头腾讯旗下的腾讯理财通报告说，受疫情影响，中国居民收入出现了不同程度的减少，过半数受访者因疫情被迫减少生活支出。

据《经济日报》8日报道，腾讯理财通发布《后疫情时代国人财富管理报告》指，中国居民收入出现了不同程度的减少，其中“个体经营者”受到的冲击最为显著。过半数受访者因疫情被迫减少生活支出，但受访者普遍负有房贷、车贷、消费贷等不同类型的贷款，消费支出也具有一定刚性，总体支出减小的空间有限。

另外，冠病疫情对绝大部分中国家庭的资产与负债、收入与支出状况都有显著影响。更重要的是，疫情改变了居民对未来收入的预期及风险偏好，将在未来很长的一段时间内影响家庭的消费、储蓄与投资决策。

报告显示，疫情发生以后，57.4%的受访者收入有不同程度减少。其中，17.5%的受访者收入减少幅度超过50%，15%的受访者收入减少幅度在20%指50%之间，24.9%的受访者收入减少幅度低于20%。

各职业群体中，个体经营者的收入受此次疫情冲击最大。从现实情况看，个体经营者多从事餐饮、零售等服务业，这些行业受疫情冲击最为直接。反映到调查数据上，78.2%的个体经营者受访者表示收入减少，而收入减少超过50%的高达三成。

中国居民整体有负债比例较高。报告显示，约七成受访者背负不同类型的贷款。其中，42%的受访者负有房贷，16.4%的受访者负有车贷，26.8%的受访者负有各种消费贷。分年龄段看，80后债务压力最大，有负债的比例高达74%，意味着在80后群体中，每10个人有超过七个身上都背负着债务。相比之下，80后的父辈，即60后的债务压力最小，有负债比例仅为45%。

方正证券首席经济学家颜色认为，疫情导致多数群体收入下滑，而低收入群体工作或更不稳定，收入脆弱性更强。而在疫情冲击收入下降情况下，贷款偿还支出具有刚性，居民将面临更大的还款压力，尤其是受疫情影响比较严重的行业，较脆弱的小微企业以及相关从业人员。

不过报告显示，绝大部分的居民对未来一至两年的收入增长持乐观态度。“节流”的同时，“开源”也是居民应对经济压力主要手段，至于收入增长的渠道，首选方式还是通过投资理财，其次是搞点副业。

报告认为，疫情降低了居民的风险偏好，后疫情时代，居民更倾向于稳健投资，同时降低了对今年收益率的预期，过半数受访者认为今年投资组合收益率会下降。在大类资产配置上，银行理财产品、保险产品、公募基金是居民资产配置的主要方向，权益型基金则是居民配置成长型资产的首选。