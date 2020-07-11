张文宏谈哈萨克斯坦不明肺炎：大概率还是冠病

中国上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，哈萨克斯坦近期出现的“不明肺炎”，从大概率讲还是冠病病例。

据第一财经报道，张文宏7月11日在微博发文说，根据哈通社9日报道，该国患上不明肺炎的人数比确诊冠病的人数多二至三倍。10日，哈萨克斯坦累计确诊冠病病例54747例，死亡264例。该文在中国引发大众广泛焦虑。根据哈萨克斯坦驻华大使馆解释，依据世界卫生组织的《国际疾病分类(ICD-10)》编码，当肺部CT显示出现磨玻璃阴影症状时，临床和流行病学诊断都会判定为冠病，但实验室测试并不支持这个诊断结果。

他分析，通过以上两段消息，可以认为是哈萨克斯坦出现了比较高的病原学阴性的肺炎，根据《国际疾病分类(ICD-10)》就会被诊断为不明原因肺炎。

张文宏写道，其实在武汉早期病原学检测能力低下的时候也出现过这种情况，当时中国工程院院士王辰抵达武汉时就指出病原性检测能力要快速跟上，否则会出现大量检测阴性的冠病，未经隔离可造成迅速传播。中国方舱医院也是在这个背景下建造的。哈萨克斯坦目前的疫情进入快速增长期，从疫情曲线看存在骤上骤下的特征，说明实验室检测不稳定。

所以张文宏认为，哈萨克斯坦近期出现的“不明肺炎”从大概率讲，还是冠病，目前最为急迫的是要迅速加大检测对冠病病毒的检测能力，对不明原因肺炎的病例采用深度测序等技术予以明确病原，但最关键的还是要迅速加大疾病控制力度。