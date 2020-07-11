消息：鸿海拟投10亿美元在印度成立苹果手机组装厂

熟悉情况的消息人士透露，全球智能手机代工大厂及苹果的供应商台湾鸿海（Hon Hai Precision Industry）计划投资10亿美元（13.91亿新元）在印度南部成立一家苹果手机组装厂，以加速中国以外的全球化布局。

据路透社报道，知情人士说，鸿海将在印度的斯里佩鲁姆布杜尔（Sriperumbudur）投资建新工厂，该工厂距钦奈市（Chennai city）以西50公里，工厂将组装iPhone XR，计划在三年内完成。该投资计划将可增加约6000个工作岗位。

另一位消息人士说：“把产线移出中国不是那么容易。”

消息人士透露，苹果强烈要求旗下客户把产线移出中国，公司此举是配合苹果的要求，不然不会没事把产线移出中国，因为移产线的成本是很高的。

消息人士提到，目前在中国生产的一些苹果机型将会移至印度这家新的工厂生产。

目前鸿海在印度已有组装低阶苹果手机的工厂；鸿海另外也为中国手机厂商小米代工生产。

针对上述消息，鸿海回覆表示，依据公司规定不会对任何客户或产品发表评论；苹果亦未有回应。

鸿海董事长刘扬伟在上个月召开股东会时，曾提及将在印度有新的投资计划，但他没有进一步说明。

位于香港的科技市场研究机构Counterpoint的尼尔沙（Neil Shah）说，“与中国相比，印度的劳动力便宜，而且供应商基础逐渐扩大，苹果可以把印度当作出口中心。”

苹果手机的两大主要生产基地皆位于中国，分别为鸿海在河南郑州和广东深圳龙华两地的工厂。由于中美贸易战以及冠状病毒大流行对全球供应链的破坏，一些代工厂被迫寻找中国以外的生产基地。