中国人工智能相关企业注册量二季度同比增413%

数据显示，中国人工智能行业第二季度新增4万家企业，同比增长了413%。

据《新京报》报道，企查查数据显示，中国人工智能相关企业共有14万家，2020年第二季度行业新增4万家企业，同比增长了413%。此外，全行业注册资本在1000万元（人民币，下同，198.61万新元）以上的企业占比高达28%，上市公司达到了467家。

数据显示，近十年人工智能相关企业注册量飞速上升，2017年人工智能上升为国家战略后，2019年全行业注册量已经达到3万余家，较十年前增长了28倍。

疫情期间，人工智能新科技的链接价值、赋能价值表现得更为突出。企查查数据显示，即便在疫情的影响下，2020年一季度人工智能相关企业注册量不降反升，较2019年同期上升了189%。疫情之后，相关企业注册量更是直线上升，仅二季度注册量就达到4万家，同比增长了413%。

数据显示，中国国内人工智能相关企业主要集中在广东、江苏、浙江、福建、上海等地。广东省相关企业数量最多，达2万多家，其中近一半企业集中在深圳。

新京报在报道中评论，深圳作为改革开放的应许之地，创业创新风气浓厚，政策也高度倾斜于科技创新，有良好的技术市场化土壤和便利的海外沟通渠道，除了腾讯、华为、中兴、平安科技等十家开展人工智能颇具规模的成熟企业，业界知名的人工智能企业大疆科技、优必选、碳云智能等也落户深圳，为人工智能人才聚集提供了条件。

从行业分布来看，AI主要分布在“批发和零售业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”与“科学研究和技术服务业”，分别占比33%、27%、16%。