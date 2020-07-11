世卫先遣小组前往中国筹组冠病溯源调查

两名世界卫生组织的专家周五（7月10日）前往北京，为冠病的大流行溯源问题开展调查。世卫组织说，他们将与中国专家商定调查范围和日程。

据美国之音报道，这个先遣小组包括一名动物卫生专家和一名流行病学家。世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris) 周四在联合国的简报会上说，世卫组织不会插手这次独立调查，她说“从现在开始，世卫组织完全放手”。

哈里斯说，先遣小组的一个主要议题是“探究病毒是否从物种传给人，以及从什么物种传播出去。”

科学家认为，冠病可能起源于蝙蝠，然后传播到其他哺乳动物，例如麝香猫或穿山甲，然后传到人身上。

美国之音在报道时评论说，世卫组织先遣小组的这次任务具有政治敏感性。曾经是世卫组织主要资助国的美国指责世卫组织处理疫情不当，偏袒中国。美国政府7月6日通知联合国说，美国退出世卫组织，这个决定在7月6日正式生效。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上说，中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题，美国既然已经宣布退出世卫组织，就没有资格对中国与世卫组织合作指手画脚。他指责美国推卸自身抗疫不力的责任，不顾国际团结抗疫大局，热衷于甩锅抹黑。

世卫组织曾在今年2月到中国进行有关冠病的考察。当时，加拿大流行病学家也是世卫组织总干事艾尔沃德（Bruce Aylward） 率领一个专家先遣小组到武汉进行为期两天的访问，但是他们在中国的行程并没有包括疫情爆发地武汉或湖北的其他地方。

结束考察后，艾尔沃德赞扬中国对遏制疫情的努力以及信息分享。加拿大和美国官员则批评他对中国太过宽厚。