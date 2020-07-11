上海首度跻身国际航运中心前三

在一份国际航运中心发展指数报告中，中国上海市的排名上升一位至全球第三。

据上观新闻报道， 今日（11日）在上海发布的《新华-波罗的海国际航运中心发展指数报告（2020）》显示，上海首次跻身国际航运中心排名前三强，仅次于新加坡和伦敦。

自2014年该指数发布以来，新加坡、伦敦、香港一直排名前三，今年传统三强格局被打破，上海排名由去年的第四上升一位变成第三。

指数报告显示，2020年全球航运中心城市综合实力前10位分别为新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、汉堡、雅典、纽约-新泽西、东京。

从前十强看，五个位于亚洲，四个位于欧洲，一个位于美洲。新加坡保持领先态势，连续七年夺冠；伦敦凭借高端航运服务的优势积累，重回次席；上海在航运硬件和软件建设上持续发力，首次位列三；香港多项指标有所下降，排名下滑至第四；雅典排名升至第八位。

疫情爆发以来，港航业受到直接冲击。为了直观显示疫情对航运的影响，指数报告专门绘制了全球范围内原油、集装箱与散货运输板块的船舶热力图。从不同船型的热力图变化来看，原油船与散货船受疫情影响较小，集装箱运输受影响较大。目前，亚洲尤其是东亚的集装箱运输已逐步恢复，经济活动重现活力。

展望未来，国际港口协会（IAPH）预计，疫情带来的一项重大影响是推动港口加快数字化改造，提升诸如到港停靠优化、贸易促进等方面工作的效率。