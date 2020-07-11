中国银保监会：须做好不良贷款大幅反弹的应对准备

受冠病疫情等因素影响，中国银行业保险业信用风险有所上升。中国银保监会新闻发言人11日说，必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备。

据中新社报道，发言人透露，截至6月末，各机构报告的不良贷款余额和不良贷款率总体较年初有所上升。目前国内经济运行边际改善，但还未回归正常水平。境外疫情尚未得到有效控制，世界经济面临深度衰退。一些受疫情影响较重的行业和企业经营压力巨大，还款能力下降。

发言人说，虽然采取了临时延期还本付息、借新还旧、展期、修改贷款合同等对冲政策措施，但经营不善的企业本身存在的问题并没有根本解决，今后仍然存在较大违约风险。一些银行、企业和地方政府不愿主动暴露不良，有的甚至故意粉饰和隐瞒。总的来说，当前不良贷款并未充分暴露，存在较大上升压力。

谈及如何应对可能出现的不良贷款大幅反弹，发言人强调，要进一步做实资产分类。严格区分受疫情影响出现困难的企业和本身经营风险较高的企业，对于后者，严格按规定确定资产分类，符合不良标准的必须划为不良，实质承担信用风险的其他表内外资产也应执行分类标准。

银保监会将继续加大处置力度，今年不良资产处置金额要在去年基础上合理增加，降低拨备覆盖率释放的资源必须全部用于处置不良；要拓宽不良资产处置渠道；综合使用核销、清收、批量转让、债转股等手段。