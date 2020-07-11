东莞一海滩现大量猪蹄 公安介入调查

中国广东东莞的一处海滩出现大量的猪蹄，全部猪蹄可能超过20吨。市政工作人员正在全力清理，猪蹄被冲上沙滩的原因还在调查中。

据东莞时报微信公号报道，多名网友7月11日反映，东莞虎门威远岛临近虎门大桥一带的海面上以及沙滩上突然出现大量猪蹄。网友发来的图片显示，在虎门威远岛虎门大桥附近，海战馆对出的沙滩上发现了大量的猪蹄，目测有过万只。

虎门市水务局相关负责人李先生说：“发现猪脚和内脏的海岸有近一公里长，目测有几十吨”。

据李先生介绍，他们早上巡查时，发现海滩上满是发臭的猪脚和不明动物内脏，就立刻找人清理，“发现时海上刚退潮，这些发臭的猪脚和不明动物内脏明显来自水上，但是海上漂来，还是上游河道漂来的，情况不明”。

记者随后向海战馆的管理人员进行了核实。据他们反映，昨天深夜11时左右，他们发现有零星的猪蹄漂上沙滩，由于夜已深，打算今天上班就进行清理，但到了今天上午成千上万的猪蹄差不多铺满了整个沙滩，于是联系了虎门市政部门前来支援。

到今天上午11点左右，市政部门对海战馆对出沙滩的清理已经基本完成。但他们发现，出现猪蹄的地方远不止海战馆前的这片沙滩，附近海岸线都出现了这种情况。据现场工作人员估测，全部猪蹄可能超过20吨。现在，市政工作人员仍在全力清理这些漂浮到虎门的猪蹄，避免它们在高温下加快腐败变质，影响周边的景观和环境。

按常理，正常的猪蹄密度比较大，不会浮于水面，只有在长时间浸泡发胀后才会漂浮起来。而这批猪蹄是来自哪里，货主是谁，是什么原因被冲到水里，还有待相关部门进一步调查。目前在现场，记者看到已有公安人员介入。