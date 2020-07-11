中国农村集体家底基本摸清 账面资产6.5万亿人民币

中国农业农村部等自2017年开始开展的农村集体资产清产核资工作，历时三年后基本完成，中国农村共有集体土地总面积65.5亿亩，账面资产6.5万亿元（人民币，下同，1.29万亿新元）。

据新京报报道，中国农业农村部官网发布消息，已于2019年底基本完成全国农村集体资产清产核资工作，这是改革开放后规模最大的一次清查。中国农村集体资产总量庞大，全国共有集体土地总面积65.5亿亩，账面资产6.5万亿元，固定资产占比近半，且资产高度集中在农村，全国农村集体家底基本摸清。

农业农村部相关负责人答记者问时介绍，截至2019年底，全国拥有农村集体资产的5695个乡镇、60.2万个村、238.5万个组，共计299.2万个单位，完成1.2亿张报表在线数据报送。

据悉，全国拥有农村集体资产总量庞大。全国共有集体土地总面积65.5亿亩，账面资产6.5万亿元，其中经营性资产3.1万亿元，占47.4%；非经营性资产3.4万亿元，占52.6%。集体所属全资企业超过1.1万家，资产总额1.1万亿元。

其中，固定资产占比近半。固定资产为3.1万亿元，其中三分之二是用于教育、科技、文化、卫生等公共服务的非经营性固定资产。

同时，资产也高度集中在村级。村级资产4.9万亿元，占总资产的75.7%，村均816.4万元；乡镇、组级资产总额分别为0.7万亿元和0.9万亿元，分别占比11.2%和13.1%。

此外，通过本次清产核资，许多村将近年来财政项目投入到集体经济组织形成的固定资产纳入账内管理，清理了一批有失公允的经济合同，核销了一批债权债务，盘活了一批闲置资产。

中国农业农村部相关负责人指出，通过这次清产核资，不仅掌握了全国农村集体资产的整体情况，对资产的构成、分布和运营等也有了全面了解。

从资产构成看，全国有3.1万亿元经营性资产，这类资产是集体经济收入的主要来源，其中，预期可带来收益的厂房、商铺、机器设备等经营性固定资产超过1万亿元。未承包到户的耕地、园地、林地、草地等集体土地资源共有15.5亿亩，其中，有36%对外出租经营或投资入股到新型经营主体。

从地域分布看，东部地区资产为4.2万亿元，占总资产的64.7%，中部和西部地区资产大体相当，分别占总资产的17.7%、17.6%。村庄之间资产分布还不均衡，有超过四分之三的资产集中在14%的村。

从资产经营收益看，有10.4%的村收益在50万元以上，主要集中在城中村、城郊村和资源充沛的村庄。