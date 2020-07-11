台湾约三成离婚者婚龄未满五年 比例创10年新高

台湾去年离婚者共5万4346对，超过三分之一婚龄未满五年，比例为10年来新高。

据《自由时报》报道，台湾内政部今日（11日）发布最新统计数据，数据显示去年全台共5万4346对伴侣离婚，较前年减少56对，已连续两年下降，不过其中还没达到“木婚”，即婚龄五年就离婚者有将近1.9万对，比例占离婚总数34.6%，不论人数或比例都创近10年来新高。

根据内政部统计，去年台湾共5万4346对离婚，包括异性婚姻5万4236对及同性婚姻110对，除比去年减少56对，也比前年减少93对，呈现连两年下降的趋势，若与近10年来离婚对数最高的2010年相比，减少多达3691对。台湾近10年来离婚对数最少的是2014年，有5万3144对夫妻离婚。

从婚龄来看，去年离婚者中有1万8816对婚龄未满五年，比例占34.62%，人数与比例均是近10年来最高，其次则是结婚五到10年者，占22%，总计所有离婚者的婚龄中位数为8.2年，也就是有半数离婚者的婚龄未满九年。

值得注意的是，虽然婚龄较短者的离婚比例较高，但婚龄30年以上的离婚对数也有逐年提高趋势，近10年来比例成长约1.7%。婚龄10年以上、未达15年的离婚对数则明显减少，近10年来下降约2.64%。