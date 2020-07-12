中国最大淡水湖水位突破1998年历史极值

鄱阳湖标志性水文站星子站的水位井内的湖水今天（12日）零时漫过一道红色标记——“1998年洪水位22.52M”，这标志着中国最大淡水湖水位突破有水文纪录以来的历史极值。

据新华社报道，受持续强降雨和上游来水叠加影响，江西境内河流水位暴涨。截至7月11日，全省河道超警戒站数达32个，河水汇聚导致鄱阳湖水位迅速上涨。同时，长江干流也对鄱阳湖形成顶托倒灌，导致水位持续抬升。

据介绍，鄱阳湖星子站水位5日1时超警戒后，一周左右时间便突破历史极值，目前水位仍在上涨。

鄱阳湖流域正面临1998年以来最为严峻的防汛形势。据江西省防汛抗旱指挥部最新统计，截至11日17时，暴雨、洪水、内涝等灾害已导致鄱阳湖流域521万余人受灾，43万余人被紧急转移安置，455千公顷农作物受灾。

鉴于当前防汛形势，7月10日，长江水利委员会水文局升级发布鄱阳湖湖口附近江段、鄱阳湖湖区洪水红色预警。江西省防汛抗旱指挥部决定于7月11日10时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级，各地各部门全力展开抢险救灾。

据各地上报数据，截至7月10日，江西已投入抗洪抢险人力10万余人次，其中包括各级党政干部、群众，以及来自江西省军区、武警、消防的指战员。

“与1998年相比，湖区无论是堤防还是抗洪抢险设施设备都有大幅提升。我们将把人民群众生命安全放在第一位，全力迎战超历史极值特大洪水。”江西省防汛抗旱指挥部秘书长徐卫明表示。



