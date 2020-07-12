康希诺：正与多国沟通 或很快启动疫苗III期试验

中国康希诺生物的重组新型冠状病毒疫苗（Ad5-nCoV）被获批在军队内部使用后，该公司正准备启动其冠病病毒疫苗的III期试验。

据路透社报道，康希诺生物执行董事邱东旭7月11日在苏州“2020中国抗病毒药物创新大会”上表示，该公司正在与俄罗斯、巴西、智利和沙特阿拉伯进行协商讨论，以启动其新冠疫苗III期试验。

邱东旭透露，III期试验或“很快”开始，并计划招募四万名参与者。他表示，关于疫苗的安全性和引发免疫反应能力方面，该公司涉及508人的II期新冠疫苗试验结果比I期“好得多”。

邱东旭还称，至2021年初，该公司在中国在建的新工厂预计每年可生产一至两亿剂新冠病毒疫苗。

康希诺生物的Ad5-nCoV疫苗由该公司与中国军事科学院陈薇院士团队联合开发。6月29日，该公司发布公告称，Ad5-nCoV疫苗已获批在军队内部使用。Ad5-nCoV的I期及II期临床试验已在中国开展，并于6月11日完成II期临床试验揭盲。

此外，路透社称，今年3月，Ad5-nCoV疫苗成为中国首个进行人体试验的疫苗，但该疫苗在试验进度方面落后于其他潜在疫苗，如国药集团中国生物正在研发的疫苗。

在6月23日，中国生物已经宣布，其全球首个新冠灭活疫苗国际临床（III期）试验在阿联酋启动。该公司表示，这也是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验。

武汉生物制品研究所所长段凯当时介绍称，临床研究通常分为三期。Ⅰ期主要评价安全性。Ⅱ期主要评价疫苗安全性和免疫原性，同时探索免疫程序。Ⅲ期主要在更大人群范围内评价疫苗的安全性和有效性。

他表示，“鉴于国内疫情得到有效控制，不具备Ⅲ期临床试验条件，新冠疫苗如果要做临床研究，要到国外疫情比较高发的地方去做。安全性评价贯穿整个临床研究全过程。如果Ⅲ期临床试验成功，说明这些疫苗是安全的、有效的，能保护接种人群免于新冠病毒感染。”