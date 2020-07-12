在出入境口岸加强检查 港入境处处长：会守护好国家“南大门”

国安委委员、香港入境处处长区嘉宏表示，入境处将切实执行《港区国安法》，打击分裂国家等行为的犯罪，防止任何不受欢迎和危害国家安全的人士进入香港，包括在各个出入境口岸加强检查及询问可疑人士，在审理各项赴港或延期签证申请时加入国家安全风险评估等，守护好国家的“南大门”。

据《星岛日报》报道，区嘉宏接受《央视》专访时，表示入境处是政府其中一支主要的纪律部队，最重要的任务就是维护国家安全。他称，入境处目前已就维护国家安全展开各项工作，包括加强检查和询问在各个出入境口岸的可疑人士、在审理各项赴港或延期签证申请时加入国家安全风险评估等，并与驻港国安公署加强沟通，以防范、制止和惩治一切危害国家安全行为和活动。

区嘉宏承诺会全力协助行政长官，落实香港维护国家安全的法律制度和执行机制，依据《港区国安法》和其他有关的法律严格把关，确保“一国两制”的行稳致远和长治久安。同时，他亦会带领入境处，全力配合驻港国安公署的工作，协助警队和海关设立的维护国家安全专责部门，切实执行法律，完成维护国家安全的任务。“入境处会继续做好执法和服务工作，尽力在方便人员往来同时，防止任何不受欢迎和危害国家安全人士进入香港，破坏香港治安。入境处会坚定不移把守国家的南大门，为国家和香港特区的长期繁荣稳定保驾护航。”

他形容国家为香港对症下药，下了“一道强而有力的良方，不但很快消除毒患，也帮助固本培元”。《港区国安法》亦为特区政府提供强大的后盾，使维护国家安全的工作做到“管有方、治有力”，确保国家和香港永远繁荣稳定。

