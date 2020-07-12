大陆企业惩罚员工吃“死神辣条”致多人入院

近日，大陆财经公司悟空财税成都公司被曝出现“食罚”事件，受罚员工因吃了一种“死神辣条”，结果纷纷进了医院。

据《新京报》报道，相关信息显示该产品实为一种整蛊产品，其外包装上所留电话为空号，标称的河北青苹食品有限公司也“查无此厂”，疑为三无产品。

事实上，在电商平台上，与“死神辣条”类似的整蛊产品众多，均号称“网红食品”，生产厂家、生产日期、生产许可证等相关信息不少存在缺失。

“要么一口气喝下1.5升的矿泉水，要么吃两小袋‘死神辣条’。”近日，网传悟空财税服务有限公司成都分公司发生一起“食罚”事件。因业绩不佳，该公司业务部七名员工接受了吃“死神辣条”的惩罚。谁知辣条一下肚，两名姑娘就进了医院。

“被送往医院以后我已经晕过去了，在急诊室抢救两个多小时才醒，醒了疼得在医院打滚，另一个同事也是疼得动都动不了。”事件曝光后，账号名为“撰集”的头条号自称是当事人之一，还原和补充了事件细节，并上传了“死神辣条”的产品图片信息。

该事件引起不小关注，有网友质疑“这么毒性的辣条竟然能通过食品安全检查？”

根据当事人在网上举报的图片，涉事辣条名叫“死神辣条（整蛊玩具）”，产品包装上生产商标称为河北青苹食品有限公司，并印有企业电话。然而，《新京报》指在多个平台上未能查询到该生产企业名称。拨打产品包装上的电话号码，也提示为空号。在电商平台搜索关键词“死神辣条”，均没有找到生产商为河北青苹食品有限公司的产品，“死神辣条”疑为三无产品。

在另一家售卖“死神辣条”的网店里，所售“死神辣条”包装与本次涉事产品的外包装相近，同样的红色包装，除了一份《质检报告》之外，并未显示产品生产许可证、产地和日期等信息。值得注意的是，在这个产品信息中有一个特别说明：本产品为创意整蛊产品，仅为娱乐使用，不可吞食。不过，当询问是否可食用时，客服称可以吃，“不能吞食”的意思是要嚼碎了吃。

吉林长岭县一名商家介绍称，他的“死神辣条”是正规厂家生产的。当记者问及是否有食品生产许可证、生产厂家等信息以及货源来自哪里，该客服不再回复。

报道还发现，网售的“死神辣条”在产品介绍中均号称是“抖音网红食品”。从抖音上搜索“死神辣条”，点赞量过百万的试吃视频并不在少数。其中一条试吃视频中，辣条产品包装上厂家显示为河南开封一家食品厂。通过企查查搜索该厂家，其行政处罚一栏显示在2018年4月24日，该厂家因生产行为不符合食品安全标准而被处罚。

“死神辣条”到底能不能吃？科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋告诉新京报记者，如果是正规厂家产品可以，但从营养学角度来说，辣条类食品并不健康。同时，“辣实际上是一种痛觉，通过痛觉神经传导回路完成”，吃太辣，可能会引发腹泻、胃痛，甚至肠胃出血等状况。因此，对“网红食品”，购买时一定要注意是否正规，不要图一时兴起购买三无产品。