相隔24年台湾猪肉出口澳门 下周起每周销200头

台湾农委会副主委黄金城11日晚表示，历经24年努力，台湾拔除口蹄疫后，首批猪肉同日上午试飞澳门通关入境，待澳门官方公文正式公布后，下周起每周固定跟台湾采购200头冷藏猪肉。

据联合新闻网报道，1997年台湾爆发口蹄疫，历经扑杀、施打疫苗、拔针等阶段，台湾农委会在2018年7月1日起展开第三次口蹄疫拔针计划，至2019年6月30日止，满一年没有爆发案例。今年6月16日晚上，农委会宣布世界动物卫生组织（OIE）通知台湾已改列口蹄疫不打疫苗非疫区，宣告台湾猪肉可开启外销。

农委会原本预计首个出口市场将是新加坡，但是因受冠病疫情防疫影响，至今新加坡尚未派员来台查场。

由于澳门不需要派员查场，黄金城说，在澳门赌场缺生鲜猪肉下，买方已经跟台湾契作牧场洽购每周采买200头冷藏猪肉供应赌场料理使用，今天上午委由星宇航空试飞550公斤通关入境澳门，待澳门官方正式公布后，就可确立下周起每周两班次，各100头冷藏猪肉输销澳门，这笔生意不会生变。

星宇航空公关长聂国维表示，今天首次载运台湾猪肉，上午8时20分由JX201航班载运至澳门，总共有550公斤的猪肉，包含猪脚干、猪排等，其中冷藏约有492公斤、冷冻约58公斤；未来若有需求，也会配合载运相关猪肉出口到国外。