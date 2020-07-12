中国27省洪水 多地洪峰超过1998年长江水灾

中国近日多地暴雨，汛情严重。中国最大淡水湖鄱阳湖水位已超过1998年洪水位，破历史高峰。据统计，中国目前至少有27省市受灾，受灾人数已近3400万。

1998年中国长江及其支流沿岸发生严重洪水，当年6月1日至7月7日，长江流域面平均降雨量为331.9毫米，29省（区、市）受灾，受灾人数达2.23亿人，酿成4150人死亡，直接经济损失2551亿人民币。

1998年长江大水是长江在20世纪的第二次大洪水，程度仅次于1954年。

综合新华社、澎湃新闻等大陆媒体报道，从今年6月8日入梅至今，中国多地强降雨引发水灾。目前多个地区水量已经赶上1998年洪水规模。官方统计，截至7月10日，已经有浙江、安徽等27个省受水灾侵袭，共3385万人次受灾。

湖北省长湖水位11日上午10时达到33.49公尺，超过历史最高水位0.03公尺，进一步威胁到附近的荆州市。湖北省至今有600多万人受灾，至少15人死亡。

湖北省富河水位也在11日清晨6时超过了1998年历史最高水位23.69公尺。8时，阳新县将防汛应急响应由二级提升至最高的一级。

而位于长江下游的江西省，灾情同样严重。该省98个县市，超过505万人受灾，省政府将防汛应急响应由二级提升至一级。

江西境内昌江中洲圩外的水位11日一度高达23.43公尺，多出1998年的历史纪录0.25公尺，当地堤防在7月9日被冲垮，15个行政区遭殃、8000多人被紧急安置。

中国水利部长江水利委员会副总工程师陈桂亚早前表示，鄱阳湖湖口水位仍在上升，预计第二洪峰将在7月15日左右到达。

官方正计划启动长江防洪体系“最后一道保险”的蓄滞洪区分散洪水，避免鄱阳湖水位突破1998年水灾时22.59公尺的历史高位。邻近的都昌县城，已有超过3400人先行撤离。