江苏高考英语试卷被指“疑现原题” 官方:正了解情况

中国全国高考英语科目考试7月8日结束后，有网友在微博等平台反映，江苏高考英语试卷完形填空与《2020版高考必刷题英语合订本》中的“吉林实验中学2019第四次模拟”中完形填空题（以下简称“吉林模拟题”）相似度很高，部分题目疑为“原题”。

据澎湃新闻报道，今年江苏高考英语试卷（以下简称“江苏卷”）由江苏省自主命题。7月11日晚，江苏省教育考试院发布今年江苏高考各科试题及参考答案。

江苏省高考举报电话的工作人员10日称，已接到一些反映相关情况的电话，正在了解情况。

还有网友指出，网传图片为首都师范大学出版社出版的《2020版高考必刷题英语合订本》第120页中的“吉林实验中学2019第四次模拟”的完形填空题实拍图。

《2020版高考必刷题英语合订本》第120页内容与网传图片内容一致。

9日，多名江苏考生闻回忆，江苏卷完形填空所选材料与上述吉林模拟题讲述的主要故事相同，部分句子、设置填空的题目、选项等高度相似。

吉林模拟题（左）与江苏卷完形填空题（右）对比。吉林模拟题（左）与江苏卷完形填空题（右）对比。

其中，江苏卷试题第二自然段第一、二句与吉林模拟题第一自然段第一、二句内容吻合。

在这两句话中，江苏卷试题中需填答案为“way”、“ completely”和“show”的三处，吉林模拟题中均未设填空。江苏卷上述三个填空题的答案可在吉林模拟题原文中找到。

江苏卷试题第三自然段与吉林模拟题中第二自然段中也有大部分内容及设空位置吻合。在这部分，江苏卷中需填词为“happened to”和“accomplished”的两处，答案可在吉林模拟题原文中找到。

此外，江苏卷试题最后一自然段最后一句与吉林模拟题中最后一自然段最后一句有大部分内容吻合，且两道题都在需填答案为“determines”处设空。

江苏卷完形填空题相关讨论出现后，有网友发问：高考命题过程中是否有查重环节？

对此，北京市一位参与过区级模考命题的英语教研员透露，据其了解，高考英语都是现场命题，如果跟模拟题出现雷同纯属偶然。

“完形题‘挖空’都是顺着主文脉挖，如果就是题眼，那重合的可能性是非常大的。”该教研员还表示，出题人不会去查重，因为他们百分之百是原题创作，不是借鉴。

21世纪教育研究院副理事长熊丙奇则指出，如果一套高考试卷中出现个别题目相似，可能是因使用了题库里的题，在审核时没有查出来。他认为，对于严肃的高考命题来说，需要建立严格的查重机制，避免出现雷同题、相似题。

对于此次江苏卷出现的情况，熊丙奇认为，需要有关部门调查、评估，调查清楚这种情况出现的原因。