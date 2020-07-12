首家快手K歌欢唱店落地广州 快手音乐在下一盘怎样的棋？

近日，快手又将触手延伸到了线下KTV产业。

据科技媒体36氪报道，首家“快手欢唱店K-Station"7月10日落地广州时尚天河，快手也已经在站内通过“K歌不打烊”官方账号为该店进行了探店专场预热直播。

从当地媒体的报道中看，该店和传统KTV不同，更类似K歌空间，包括了开放式舞台、歌房区、休闲区等几大空间，全程自助式消费。

舞台机面向所有顾客开放，手机扫码支付即可登台演唱，同时现场的其他顾客也可通过扫码打赏台上的演唱者。

而且，所有的KTV box都具有视频录制功能，录制过程中还能选择美颜和贴纸。

其中，和快手结合最为紧密的点是，消费者唱完歌后，可以选择把录下来视频同步上传至快手。而且每个视频都会自带10张优惠券。

在媒体报道中，快手音乐的相关负责人解释道，这是快手专门为这家店做的一个比较大的产品创新——用户唱完歌，可以选择将KTV box录制的视频上传到快手，凡是通过快手欢唱店上传的k歌作品，都会自带10张欢唱券。用户既可以分享给好友瓜分该券，也可以通过自然的同城分发，触达更多同城用户，从而引导线下消费。

听起来似乎是一种全新的线上导流线下的新玩法。但作为一家内容公司，快手又为什么要做这件事？

对此，快手音乐业务负责人表示，疫情下大多数人长期宅家，包括电影、展览、音乐会等在内的所有线下娱乐活动受到重创，KTV也是线下娱乐行业里被冲击到的一个细分板块。快手希望可以借自己的品牌和线上流量（尤其是同城流量），为KTV合作伙伴做线上推广，以此来增加他们的收入、帮助他们逐步恢复业务。

而在用户方面，快手开线下KTV店，一方面为线上平台引流，另一方面能发挥K歌这一娱乐活动背后的社交价值，用户通过线上线下K歌，可以与其他用户，尤其是同城的用户有更多社交互动。也可以让好声音被更多人听到。

这么做，一方面可以帮助快手吸引到一些潜在的音乐爱好者，另一方面，也可以探索一种新的用同城流量和产品技术赋能线下的新通路。

事实上，近一个月来，快手音乐动作频频，开线下KTV店只是其中一步。5月底，快手音乐先是官宣拿到了周杰伦歌曲的短视频平台授权，同时又推出了自制IP栏目“原唱来了”，更在7月5号邀请到了容祖儿、李克勤、twins等港乐歌手进行了一场“港乐季”直播专场。

音乐人方面，快手也先后推出音乐燎原计划、亿元激励计划，和QQ音乐合作打造唱作人大赛等。

这之中，周杰伦的入驻和杰威尔版权授权备受外界关注。对此，快手音乐业务负责人表示，快手做这件事情，核心还是满足不同人群的需要。“快手过去一直是让社区自然的成长，但当它的体量发展到今天之后，一个不得不去解的题是“生态完整性”。因为（音乐这类）向上的破圈的内容很难自然生长出来，但它在站内有需求，并且这个需求没有被很好地满足，所以我们要人工去补这件事情。“

而如果音乐消费越来越多，相应地，音乐短视频创作也会越来越多，那么平台对于音乐版权的需求就会变大。如何让很多手握优质版权的唱片公司（非头部）愿意把歌曲授权给平台，快手的解决方法是，除了给流量，也要让他们赚到更多的钱。

为此，快手推出了“亿元激励计划”。据官方介绍，音乐人或版权所有者通过上传作品、线上签约授权等步骤，通过审核后参加。参与签约授权的音乐作品将按计划规则计算分成。目前，亿元激励计划已面向首批受邀版权公司开放，后续会逐步面向全体版权公司及音乐人开放。

除了“亿元激励计划”，在扶持音乐人方面，7月9日，快手宣布已与QQ音乐达成战略合作，即日起推出“12号唱片”年度唱作人大赛，大赛最终将挑出12首“听觉”和“视觉”兼具的流行人气单曲，组成2020“12号唱片”年度专辑。此外，优秀音乐人还会有一些线下演出的安排。

尤其值得注意的是，“12号唱片”比赛要求选手在上传作品的同时也拍摄短视频，并且鼓励围绕作品生产UGC内容，还会有直播PK的玩法，赛制设置明显综合了快手平台的特色。另外，年度唱片强调人气单曲的“视觉”性，也是短视频平台区别于在线音乐平台的一个特点。

事实上，唱作人大赛也是快手半年多以前提出的“音乐燎原计划”的延续。2019年11月，快手联合TME旗下四大音乐平台发起“音乐燎原计划”，当时强调围绕“看、听、唱、演“四个音乐消费最重要的场景。半年过去，快手平台上不仅音乐人的数量增长了40%，粉丝10万+以上的音乐人也增长了40%。

这证明，短视频平台和流媒体平台其实可以达成一种相互促进的关系。

短视频平台最大的特点就是拥有非常活跃的UGC内容，尤其是有关音乐内容的二次创作方式，更是层出不穷。今年年初，杨千嬅的《处处吻》就曾因为短视频平台上活跃的二创而再度翻红。对于音乐行业来说，原创和翻唱两件事情其实是一种共生的关系，每一个原创音乐人都希望自己的歌曲以后变得家喻户晓，而二创是增加歌曲传播的不可或缺的环节。

而短视频平台对流媒体平台也是有需要的，因为平台如果想要做大生态，就需要对平台上的达人具有强烈的引力，流媒体平台强大的歌曲分发能力和行业资源，可以帮助快手平台上长出的音乐人更顺畅的进入行业。

据了解，在“12号唱片”之前，快手就已经和QQ音乐在扶持音乐人方面做出了一些的合作的尝试。例如6月16日，双方就在快手平台上推出了一场联合直播——“原唱来了Q音专场”。而未来，这档直播栏目也会定期举行，探索以官方账号导播和曝光资源注入的形式，帮助原创音乐人打通曝光通路。

近年来，包括快手、抖音、B站等在内的很多视频平台都在跨界布局音乐产业，那么快手短视频对行业的价值在哪里？

首先，快手3亿多的日活用户流量意味着，它是有力的音乐内容宣发渠道之一，音乐人和新歌的声量及传播度增量很快。近两年，快手短视频的宣发做的越来越成熟，成为音乐人首发新歌的重要渠道。截至目前，周杰伦最新单曲《Mojito》在快手平台上获得了6000多万的播放、272万的点赞和6.5万的评论。

其他中腰部音乐人也有爆款歌曲出现，比如快手音乐人梦然的一曲《少年》。就曾凭借快手官方的推荐和平台用户的二创而变成了爆款歌曲。数据显示，目前，《少年》标签下收录视频超过300万，相关视频累计播放量则超过85亿。

除了宣发，让音乐人赚到钱，也是推动音乐行业向前发展的重要一环。中国传媒大学发布的《2019年中国音乐人生存状况报告》显示，绝大多数音乐人仍生存艰难，近半数音乐人的税前月收入在2000元以下。像QQ音乐这样的在线音乐平台和像快手这样的短视频直播平台在给音乐人贡献更多收入。35%的音乐人表示，快手是自己做直播收益最高的平台。

在“亿元激励计划”逐渐落地后，目前，快手音乐人在平台上的变现手段主要包括3类：版权分成、短视频广告、直播打赏。具体而言，除了按照一定计算规则对歌曲进行费用结算外，粉丝数量达到一定标准的音乐人，可以去接拍短视频广告，也可以开通直播，获得粉丝打赏的分成收益。

另外，让更多人消费音乐内容，把音乐行业的市场蛋糕做大，是快手这类短视频平台的又一重要价值。一个在快手平台上火起来的歌手，同样可以在QQ音乐赚钱，且赚到更多的钱。

可以想象的是，未来，在线音乐平台和短视频平台的融合只会越来越深，用户最后只会有场景的区分，他会在要听歌的时候习惯于打开播放器，要去看音乐相关内容的时候更习惯打开短视频平台。

整体而言，快手的音乐业务希望沿着“生产者变多-音乐内容变多-用户音乐消费变多-音乐创作者继续变多“的良性循环路径发展，这也是创造一个更大更健康的中国音乐生态所必须经历的路。