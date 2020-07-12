港专家：香港疫情如“山林大火” 每日应有2万例检测

香港冠病疫情恶化，更出现不少源头不明的个案。港大深圳医院院长卢宠茂今日（12日）出席港台节目《城市论坛》，以“山林大火”比喻香港疫情，并称赞，大陆疫情控制“非常出色”.

据香港01报道，卢宠茂认为大陆是成功例子，香港绝对应该学习，若要追回国家标准，香港每日应做近2万个测试。

港大深圳医院院长卢宠茂以“山林大火”比喻香港疫情，认为政府早前控制好疫情后，并没有做好“下一步”，包括检视社区内的隐形病人，而在关口上，也没控制好外来输入个案。

他批评，欧美地区出现大爆发，情况“一塌糊涂”，所以口岸应做得更好，除非核酸测试到位，否则有关的高危地区，不能豁免强制检疫的安排。相反，他称由大陆到港、且要隔离的人士中，基本上已无新症。

港大深圳医院的雇员及获授权人员，现时属于免检疫人士之一。对于有指香港的豁免人士过多，卢宠茂说，应先区分高危区域，若由高危地方到港，同意需要严谨的检疫措施。

不过，他指出医院位于深圳，深圳至今只有462宗病例，而当地已经140日无本地个案，60日无输入个案，看不到为何将深圳视为高风险地区，“如果你怕深圳人过来，不如反过来说，深圳的人更怕香港人过去。”他强调，所有同事到港前，都会先做核酸检测。

被问及每日的病毒检测量达7500个是否足够，卢认为，现时疫情已在香港本地爆发，更涉及多区，故不应将7500作“满足上限”。他以大陆为例，当地每日做约378万个核酸测试，若要追回国家标准，香港每日应做近2万个测试。

