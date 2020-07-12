英媒：剑桥学院收钱替华为背书

英国日前称要逐步在5G设备上剔除华为，当地《泰晤士报》11日报道称，英国剑桥大学耶稣学院曾收取中国政府20万英镑（约35万新元）和华为的15.5万英镑（约26万新元） ，并在今年2月发表一份关于全球通讯改革的“白皮书”，为华为背书。

报道称，耶稣学院的“英中全球问题对话中心”（UK-China Global Issues Dialogue Centre）去年10月举办研讨会，讨论5G领域跨国管理及各国规范标准差异等，其中提到技术行业的“跨国治理”，“需要考虑不同国家所接受的规范标准的差异”，被认为是在为华为“洗白”。

英国情报机构曾多次警告，华为5G设备可能存在安全漏洞，被北京当局利用。

报导称，该中心承认去年9月接受华为英镑捐款，用于一项为期两年的研究与创新合作计划；而该中心2018年9月成立时，还收受中国国务院旗下一个机构20万英镑捐款。

此外，耶稣学院另一个中国研究机构“中国中心”（China Centre），每年均向中国国企管理层提供为期两周的课程，人选由中国国务院国有资产监督管理委员会挑选和评估。运作该中心的慈善信托基金，在2018年11月亦获中国国务院相关咨询机构捐赠5.5万英镑。

不过，耶稣学院强调，华为无法影响或否决报告的研究成果。华为则称，对于能成为英国世界顶级的学府及其中的研究者的合作伙伴而感到骄傲。

