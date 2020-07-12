熊孩子博物馆追逐玩闹 价值45万藏品被损坏

上海玻璃博物馆10日晚发布微博称，由美国Arribas艺术家兄弟打造的永久性藏品——梦幻玻璃城堡，因为两位小观众翻越展区围栏，追逐玩闹中撞到展柜，导致塔尖倒塌、破损，其余部件也出现了不同程度的错位、破损。

对此，博物馆方面郑重呼吁，“请各位观众务必遵守博物馆参观礼仪，不翻越围栏，不触摸展品，不追逐打闹，不高声喧哗，展品的安全和文明的参观环境，需要我们共同守护！”

上海玻璃博物馆位于上海宝山区长江西路685号，作为中国国内首家玻璃博物馆，于2011年5月18日正式开馆。当年10⽉，上海玻璃博物馆就被美国有线电视新闻网（CNN）旗下网站评选为“到中国最不容错过的三个博物馆之一”，另外两个是北京故宫博物院和西安秦始皇兵马俑博物馆。

上海玻璃博物馆在微博中表示，这次事故发生在今年5月30日，“因两位小观众翻越展区围栏，并在追逐玩闹的过程中撞到展柜，城堡随即发生塔尖倒塌、破碎的情况，而其余部件也出现了不同程度的错位、破损。”微博中还提到，这座城堡是由Arribas艺术家兄弟花费500小时，以特殊的灯工工艺——线圈技术打造而成。城堡重达60公斤，包含近3万个部件，并由24K黄金装饰而成。

2016年，为庆祝上海玻璃博物馆五周年庆，它由Arribas捐赠，并成为上海玻璃博物馆的永久收藏。据东方网报道，这件以上海迪士尼城堡为原型的梦幻玻璃城堡价值超过7万美元（约9.7万新元）。

上海玻璃博物馆的微博发出之后，有近万名网友转发了这个消息，对于展品被破坏，网友们都表示可惜，“天呢……我还拍过这个梦幻的城堡，居然就碰坏了……”“之前还去看过，真的很漂亮！”“真无语！上次去看就感觉特别震撼！”更多的网友则表示气愤，一位名为“pililibeibei”的网友认为，“建议让孩子家长赔偿，作为监护人应该尽到监护义务，孩子和家长都该有个教训”，该观点获得2.3万名网友的点赞。